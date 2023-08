Il meteo dei prossimi giorni sembra essere caratterizzato da un estremismo senza ⁤precedenti. Le‍ simulazioni modellistiche indicano un passaggio repentino da un ​caldo eccessivo, con temperature oltre i ⁣40°C, a un’improvvisa incursione fredda nord atlantica⁤ che ⁤porterà con sé fenomeni estremi come temporali e nubifragi, tutto questo nell’arco di‌ soli 48 ore.

Drastico calo delle‌ temperature

Le temperature subiranno un calo di oltre 10-15°C ⁤in molte‍ regioni, in ​particolare al Nord, attualmente la ⁤zona più colpita dal grande caldo africano. Questo drastico calo termico sarà accompagnato‌ da fenomeni diffusi e molto intensi.

Dettagli sulle ⁢prossime giornate

Fino a​ Sabato, il caldo intenso⁣ continuerà​ a dominare, con temperature che in alcune zone interne ⁢potrebbero superare i 40°C. Da Sabato sera, tuttavia, la situazione inizierà a cambiare, a‍ partire dal nord-ovest: sono previsti possibili temporali serali, anche di‍ forte entità, tra Piemonte e Valle d’Aosta.

Temporali intensi‌ nel weekend

Domenica, il ​tempo peggiorerà sensibilmente su gran parte ⁣del Nord a causa dell’arrivo del fronte freddo ‌legato alla perturbazione che si sposterà velocemente verso il Mediterraneo. ‍ Piogge e temporali saranno possibili su ⁤gran parte del settentrione, soprattutto⁢ al nord-ovest. Nel frattempo, il caldo intenso ‌continuerà a farsi sentire ⁢su Centro e Sud Italia, dove potrebbero essere raggiunti i 40-41°C ⁣ nei settori interni.

Ciclone in arrivo

Con l’inizio della prossima settimana, il tempo cambierà sensibilmente⁣ su tutto il territorio italiano ⁣e dovremo fare i conti con fenomeni intensi, localmente estremi,⁢ in molte regioni. Il ​responsabile⁤ di questo deciso peggioramento sarà⁣ un ciclone che si‍ formerà nell’Alto Tirreno, alimentato dalle fresche correnti nord ‍atlantiche.

Dettagli sul ciclone

Questo ciclone, secondo le ultime ⁣simulazioni ​modellistiche, potrebbe raggiungere una‌ pressione minima di 991 hPa, sintomo⁤ di una perturbazione ‍profonda ⁣e tipicamente autunnale. Questo ⁣sistema perturbato ​coinvolgerà gran parte del ‌Centro-Nord⁤ nella giornata di Lunedì, portando piogge diffuse e locali nubifragi, come in Toscana, Lazio, Emilia Romagna,⁤ Lombardia e Piemonte.

Effetti del ciclone

Lunedì sera, il fronte temporalesco associato a questo​ ciclone si sposterà verso il ‌Sud, portando con sé temporali frequenti e ​intensi. Martedì sarà una giornata di maltempo⁤ diffuso⁣ su gran parte d’Italia, con ulteriori piogge intense ⁢e nubifragi‍ in Emilia ‍Romagna, ⁣sulle regioni centrali e, localmente, anche sul basso Tirreno. Le temperature subiranno una brusca diminuzione​ in tutta Italia e‌ nelle prime ore di Martedì la nostra penisola si ritroverà totalmente fuori dal caldo ⁣intenso subtropicale.

In conclusione, l’Italia sta per affrontare un periodo di estremismo‍ meteo, con un repentino passaggio dal caldo ‍eccessivo a un’improvvisa incursione fredda. Un miglioramento delle⁢ condizioni meteo potrebbe essere atteso ⁣solo per il prossimo ​fine settimana.