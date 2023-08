Il meteo degli⁢ ultimi giorni è stato piacevole, ma purtroppo⁢ non durerà a lungo. Infatti, si prevede⁣ un ritorno al caldo intenso, persistente, insopportabile e di lunga ‌durata. Le previsioni meteo per le prossime‍ due settimane indicano chiaramente che il caldo sarà il ⁤principale attore sul palcoscenico.

Quando si prevede il ritorno del caldo?

Previsioni per i prossimi giorni

Fino a giovedì, ​godremo di un clima piacevole e persino fresco, soprattutto di notte e all’alba, quando in molte aree pianeggianti e vallive‌ potremmo​ raggiungere una temperatura minima di 13-15°C. ⁢Dobbiamo ‌sfruttare al massimo queste condizioni per ‌rinfrescare le nostre case, in modo da non‍ essere colti di sorpresa dalla nuova ondata di caldo che inizierà tra pochi giorni.

Il ritorno⁤ dell’anticiclone africano

A partire dall’11 Agosto,​ l’anticiclone africano inizierà a rafforzarsi e a radicarsi⁣ nel Mediterraneo. Inizialmente, non dovremmo affrontare temperature ​eccessive, ma un ⁢normale caldo estivo, un po’ più intenso solo nelle aree⁣ interne lontane dal mare. Questo almeno fino al ‍ 13-14 Agosto.

Previsioni per Ferragosto e ​oltre

Ferragosto stabile e⁢ molto caldo

Le temperature ⁢inizieranno a salire‍ con più forza proprio in vista di Ferragosto. La‌ festa ‍estiva per⁤ eccellenza sarà caratterizzata da un clima stabile in tutto il Paese, oltre che molto caldo. ⁤Le temperature potrebbero raggiungere ⁤i 37-38°C nelle aree interne del‌ centro-sud e delle ⁢isole maggiori.

Caldo in aumento, verso⁣ temperature estreme?

Le simulazioni meteo‌ degli ultimi due giorni ci​ presentano un’immagine di Agosto che farà molto discutere. L’ondata⁤ di caldo in arrivo ‍non sarà intensa e⁢ rapida, ma molto‌ prolungata nel tempo e con un’intensità crescente. Le temperature ‍aumenteranno giorno dopo ​giorno, rendendo il clima sempre più⁢ afoso e insopportabile nella seconda metà ⁤del mese.

Come abbiamo visto, ‌Ferragosto sarà molto ‌caldo, ma le temperature continueranno a salire nei giorni ‍successivi ⁢e anche all’inizio della terza settimana di Agosto. A questo punto, è probabile che torneremo a registrare i fatidici ‌40°C in ‍Italia.

La situazione meteo è⁤ ancora in evoluzione, quindi potrebbero esserci variazioni. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati!