La Francia è sotto assedio: ondate di caldo stanno bruciando il territorio, mentre forti tempeste minacciano di portare grandinate di grandi dimensioni in diverse regioni. L’entità di questi fenomeni meteo ha spinto 60 dipartimenti a dichiarare l’allerta, con particolare preoccupazione per le regioni di Occitania.

Ondata di caldo: 5 dipartimenti in allerta arancione

Una nuova ondata di caldo ha colpito la Francia, specialmente sulle Alpi e nella valle del Rodano vicino a Lione, dove le temperature superano i 30°C. Di particolare interesse sono i dipartimenti in allerta arancione:

Rodano

Aïn

Alta Savoia

Savoia

Isere

Mentre Ardèche e Drôme sono in allerta giallo, anche i Pirenei Orientali stanno mostrando segni di preoccupazione con temperature che potrebbero toccare i 39°C.

Rischio di temporali e grandine

Con l’arrivo di questi intensi calori, Météo France prevede tempeste, in particolare sul Massiccio Centrale e sul Grand Est. A causare preoccupazione sono:

Temporali : Previsti principalmente nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.

: Previsti principalmente nel tardo pomeriggio, intorno alle 18. Grandine: Particolarmente nel Massiccio Centrale, con dipartimenti come Corrèze, Cantal, Puy-de-Dôme, Allier e Lot a rischio.

Occitania in guardia

Mentre la regione dell’Occitania si prepara per temporali, 8 dipartimenti sono stati posti in allerta:

Lozère

Aveyron

Lotto

Tarn e Garonna

Gers

Alti Pirenei

Tarn

Alta Garonna

Questi temporali, anche se abbasseranno le temperature, potrebbero portare un aumento di umidità, che in combinazione con l’ondata di caldo potrebbe innescare un ulteriore aumento delle temperature, soprattutto nel dipartimento del Rodano con previsioni che ritornano a 35°C.

Prospettive future

I meteorologi di Météo France prevedono che l’alta umidità combinata con le elevate temperature possa persistere, specialmente nel sud della Francia, per tutta la seconda metà della settimana. I Pirenei Orientali, pur essendo in allerta gialla, sono particolarmente preoccupati per l’ondata di caldo imminente.

La Francia è dunque chiamata a navigare tra le sfide di gestire ondate di caldo e la minaccia di potenti tempeste, rendendo la vigilanza meteo un aspetto cruciale per la sicurezza di residenti e visitatori.