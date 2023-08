La Russia, a causa della sua vastità geografica e della sua storia turbolenta, ospita diverse città e insediamenti abbandonati che d’inverno diventano città spettrali ghiacciate. Molte di queste città sono state abbandonate per vari motivi, come incidenti nucleari, crolli economici o semplicemente l’inospitalità del terreno.

Uno degli esempi più noti è la città di Pripyat in Ucraina (all’epoca parte dell’Unione Sovietica), che fu evacuata dopo il disastro di Chernobyl nel 1986. Anche se non è in Russia, è un esempio emblematico di una città fantasma nell’ex Unione Sovietica.

In Russia, uno degli esempi potrebbe essere la città di Norilsk, che non è una città fantasma, ma è una delle città più inquinate al mondo e si trova ben al di sopra del Circolo Polare Artico. Le condizioni estreme e l’ambiente inquinato rendono la vita molto dura.

Un altro esempio potrebbe essere l’arcipelago di Nova Zemlya nel Mar Glaciale Artico, che ha ospitato test nucleari durante l’epoca sovietica.

Questi sono solo alcuni esempi, e ci sono molte altre località in Russia che sono state abbandonate e sono ora coperte di neve e ghiaccio. Molti di questi luoghi offrono una visione spettrale e affascinante del passato.