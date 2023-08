La Pianura Padana, a causa della sua specifica conformazione orografica, durante i mesi più caldi, diventa un territorio propizio per la formazione di supercelle. Queste condizioni hanno portato, negli ultimi episodi meteorologici, a grandinate intense, forti raffiche di vento e consistenti danni (in prevalenza dowburst).

Inoltre, si sono registrate alcune trombe d’aria, tra cui una ha colpito la periferia est di Milano. Nonostante, in base agli eventi storici, non ci sia un incremento significativo delle trombe d’aria al momento, alcune ricerche indicano che in futuro la Pianura Padana potrebbe essere soggetta a un crescente rischio di tornado. Questo perché l’elevato calore, l’umidità e l’arrivo di masse d’aria più fredde dalle Alpi possono favorire la nascita di temporali in grado di generare tornado.