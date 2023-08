Temperature record per il periodo, anche il Monte Bianco è in sofferenza. Ecco il distacco di ghiaccio e rocce. L’evento si è verificato il 23 agosto sul lato francese, esattamente sulla cima dell’Aiguille Verte (4122 metri). Un zero termico mai visto prima: in Svizzera ha toccato i 5298 metri, e in Italia i 5328 metri.