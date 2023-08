Una supercella TORNADICA si è formata sul Veneziano, precisamente al largo di Jesolo; è incerto se abbia raggiunto anche la terraferma. Questo evento atmosferico si è verificato alcuni giorni fa e mette in luce la grande predisposizione del Veneto ad ospitare supercelle e, in particolare, trombe d’aria, che non vanno confuse con il fenomeno del downburst, un tipo di vento discendente del temporale.

Un tornado, conosciuto anche come tromba d’aria, è un vortice di aria intensamente rotante che si estende dal suolo a una nube cumulonembo o, in rari casi, a una nube cumulo. È visibile come una colonna stretta, spesso conosciuta come “nube a imbuto”, per via della sua forma a imbuto, che si forma sotto la base della nube temporalesca. Il suo punto di contatto con il suolo è circondato da una nuvola di detriti.

Questo fenomeno meteorologico estremo si sviluppa solitamente in condizioni di forti temporali e si caratterizza per la sua forza distruttiva: i venti al suo interno possono raggiungere velocità superiori ai 300 km/h. I tornado possono avere un diametro che varia da poche decine a centinaia di metri e percorrere traiettorie che vanno da pochi metri a decine di chilometri.

Oltre alla potenziale distruzione diretta causata dal vento, i tornado possono causare danni indiretti a causa delle precipitazioni intense e delle grandinate che spesso li accompagnano. Inoltre, se un tornado si sviluppa sopra un corpo d’acqua, può trasformarsi in una tromba marina, molto pericolosa per le imbarcazioni.