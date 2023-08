Mentre a Milano si lavora incessantemente in agosto per riparare i danni causati principalmente dal violento temporale abbattutosi all’alba del 25 luglio, in città l’afa fa nuovamente sentire la sua presenza. La temperatura raggiunge livelli quasi tropicali, in particolar modo all’interno del perimetro urbano: tra gli edifici, le temperature notturne non scendono al di sotto dei 25 gradi, e di giorno si registrano picchi di 35 gradi. Tali valori sono tipici delle località tropicali, ma ci troviamo a circa 45 gradi di latitudine nord. La Valle Padana, incluso il territorio milanese, rappresenta un’area soggetta a rischio di fenomeni meteorologici intensi. Questo si verifica soprattutto dopo periodi di caldo, quando si ha un’intrusione di aria umida e più fresca. Ne sono testimonianza gli eventi di Bardonecchia e delle zone limitrofe a Torino, dove ancora oggi i temporali possono manifestarsi con notevole intensità.

Per quanto riguarda Milano, si prevede una lieve instabilità atmosferica: non sono attesi temporali nei prossimi giorni, ma le temperature saranno estremamente elevate. Infatti, è in arrivo un’ondata di calore che potrebbe durare oltre 10 giorni. Tuttavia, alla prima manifestazione di aria umida e fresca, c’è il rischio di innescare potenti temporali e nubifragi.