Lo spettacolo spettrale di qualche giorno fa nelle regioni settentrionali è qualcosa che non si era mai visto negli ultimi anni. Non abbiamo assistito, nell’ultimo decennio, a una serie di tempeste così potenti che hanno colpito ripetutamente le regioni settentrionali del nostro Paese. Abbiamo avuto a che fare con temporali accompagnati da tornado, violenti colpi di vento in grado di danneggiare gli edifici e sradicare centinaia di alberi, soprattutto a Milano. Non dimentichiamo la grandine di dimensioni gigantesche, con pezzi che hanno causato distruzione su auto parcheggiate, tetti, pannelli solari e la ben nota copertura termica usata in molti edifici per ridurre la dispersione di calore durante l’inverno.

A seguito di questo evento atmosferico, che si è verificato tra il 21 e il 25 luglio, il passaggio della prevista perturbazione il 4 agosto genera molta preoccupazione. Vari enti hanno emesso avvisi meteo, diversi comuni hanno chiuso parchi e cimiteri, e attraverso i loro canali social, hanno diffuso informazioni mirate a minimizzare il rischio per le persone.