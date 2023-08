La neve sta per fare il suo ritorno, e lo farà in modo deciso. Anche se in questi giorni si è manifestata solo al di sopra dei 3000 metri, un evento tutt’altro che insolito, a partire da settembre, cioè tra un mese, i primi freddi porteranno la neve sulle Alpi. In Italia, ci sono due località residenziali molto famose che sono particolarmente favorite nel vedere la prima vera nevicata di settembre, e queste sono Livigno in Lombardia e Cervinia in Valle d’Aosta.