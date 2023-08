Numerosi cittadini e proprietari di aziende di Fontana, possessori di abitazioni e attività commerciali lungo la provinciale Casolana, la SP 33, hanno girato e successivamente condiviso un video su Instagram. Il loro obiettivo è evidenziare che, nonostante siano trascorsi ottanta giorni dal disastroso alluvione che ha interessato anche le loro zone e ha causato una serie di frane devastanti nell’Appennino, la SP 33 rimane ancora chiusa. Inoltre, sembra che non ci siano ancora piani per il ripristino di questa cruciale via di comunicazione.