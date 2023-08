Violente grandinate hanno colpito le regioni settentrionali tra la fine di luglio e l’inizio di agosto e potrebbero manifestarsi di nuovo in breve tempo. L’attuale alta pressione calda che sta crescendo in intensità sul nord Italia, la Toscana e la Sardegna potrebbe, entro una settimana o anche prima, essere accompagnata da infiltrazioni di aria umida e instabile provenienti dall’ovest, generando potenziali temporali di grande forza. Il pericolo delle super celle è imminente. Il video mostra una sequenza di potenti grandinate verificatesi circa 20 giorni fa in Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.