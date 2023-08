Le immagini rilasciate dai vigili del fuoco e riprese da vari quotidiani online evidenziano l’effetto distruttivo di una potente bomba d’acqua abbattutasi nelle vicinanze di Bardonecchia, in provincia di Torino, situata in Val di Susa. Una frana di fango ha sommerso il centro di Bardonecchia nella notte. I vigili del fuoco hanno salvato sei persone che si trovavano all’interno di un camper travolto dal mix di acqua e fango. È stato istituito nella notte un centro operativo avanzato per gestire le operazioni di soccorso, alle quali partecipano 50 vigili del fuoco. Dopo un’ispezione effettuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco, è stato confermato che non ci fossero persone all’interno delle auto sommerse. Sono in corso ricerche per individuare possibili dispersi nel torrente, dal punto in cui si trova Bardonecchia fino al centro abitato di Boulard, più a valle.