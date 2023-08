Video meteo: la rottura della stagione estiva fa sorgere immediatamente una domanda, ossia se ci sarà ancora l’occasione per la stabilità e il caldo nel medio periodo. Proviamo a dare risposta a questo interrogativo analizzando le mappe al suolo: fino a mercoledì sarà presente un minimo di pressione sull’Italia centrale, capace di condizionare il tempo. Tuttavia da ovest tenterà l’espansione di una propaggine dell’anticiclone delle Azzorre che da giovedì si estenderà anche sul nostro territorio. Ma c’è di più: le mappe in quota fanno vedere la rimonta di un promontorio favorita dalla discesa di una saccatura in Oceano, saccatura che da inizio settembre si sposterà verso la Penisola Iberica favorendo un richiamo di aria più calda.

Vediamo la tendenza: martedì e mercoledì ci sarà ancora del maltempo al Nord-est, su Emilia-Romagna, Marche, Appennino e area tirrenica, mentre da giovedì si assisterà ad un miglioramento, a parte qualche disturbo sui settori adriatici e al Sud, unitamente ad un rialzo termico. Da venerdì fino a domenica il tempo sarà stabile su tutte le regioni, con temperature in aumento, tra i 30-32°C su parte della Sardegna, Sicilia, Puglia e Basilicata. Generalmente le temperature torneranno ad essere sopra media al nord, tra i 2 e i 4°C, fin verso i 6°C oltre i valori tipici del periodo sulla Sardegna. Dunque, spazio per bel tempo e per il caldo non mancherà.