Meteo: spendiamo qualche parola per analizzare ondata di caldo anche intenso che potrebbe dare il meglio di sè in vista di questo fine settimana, per un ulteriore aumento della colonnina di mercurio, su valori abbondantemente superiori alle medie del periodo al nord e al centro. E raggiungere l’apice lunedì 21 agosto. Per poi protrarsi fino a giovedì 24. La causa è da ricercare nella presenza di un robusto promontorio con geopotenziali in ulteriore intensificazione. Le mappe al suolo disegnano la distensione di un’alta pressione che, lunedì 21, abbraccerà l’Europa centrale e meridionale, con valori attorno ai 1020 HPA.

Quanto alle temperature, per sabato si avranno valori tra i 30/32°C sulle coste, 34/36°C su gran parte delle pianure, anche localmente superiori su Toscana, Sardegna, ovest della Sicilia. Domenica 20 agosto le temperature potrebbero risultare anche superiori ai 35°C su gran parte della Pianura Padana, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna. E arriviamo a lunedì, quando non escludiamo punte attorno ai 38°C su Pianura Padana, Toscana, Lazio e Sardegna di nord-ovest. Si tratterà di valori superiori alle medie del periodo, fino a 8°C al nord e parte del centro. Non andranno meglio le cose anche fuori confine, con l’asticella dei 40°C che verrà probabilmente superata sulla Penisola Iberica e temperature sui 38°C su Francia e alcune pianure dell’est, tra Ungheria e Romania.