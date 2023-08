Sono nato nel mese di novembre di "qualche" anno fa, in provincia di Vicenza. Sarà il mese di nascita, prossimo all’inverno, sarà qualche altra motivazione, ma sin da piccolo passavo ore a scrutare la fioca luce del lampione davanti casa per vedere se scendevano i primi fiocchi di neve quando veniva preannunciato l’arrivo della Dama Bianca. E con apprensione seguivo il tramutare della neve in pioggia in occasione di nevicate d’addolcimento. Questa passione per il tempo meteorologico mi ha tenuto compagnia fin alla mia laurea in Statistica. E qui tabelle, numeri, temperature massime da confrontare, serie storiche da analizzare. Poi la decisione di approfondire la meteorologia. Nel 2006 ho iniziato a collaborare con un giornale locale, elaborando una rubrica meteo. Dal 2008 ho iniziato una collaborazione con due radio locali, per poi buttarmi anche nell'ambito televisivo. Attualmente produco video meteo con MeteoGiornale.