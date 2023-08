Meteo: l’estate sembra non voler mollare la presa. Anzi, potrebbe dare il meglio di sè in vista del prossimo fine settimana, per un ulteriore aumento della colonnina di mercurio. Proprio quando la stagione calda dovrebbe iniziare a cedere il passo a una fase di transizione in vista dell’autunno. E tutto questo grazie alla presenza di un robusto promontorio con geopotenziali in intensificazione da venerdì 18 agosto.

Quanto alle temperature, per venerdì ci saranno valori tra i 36 e i 38°C su parte del nord-ovest, Toscana, Lazio, Sardegna, Basilicata e Sicilia. Con sabato ci potrebbe essere un ulteriore rialzo, con valori appena prossimi ai 40°C su Sardegna, Lazio e Basilicata. Al nord la temperatura potrebbe salire anche lunedì 21 agosto, giornata probabilmente più calda in questa fase. Una calura che si esplicita anche confrontando questa proiezione delle temperature con le medie del periodo: anomalie positive fin verso gli 8°C proprio al nord.

Tentando di allungare lo sguardo in avanti, nella consapevolezza che le previsioni a medio-lungo termine vanno prese con molta attenzione, possiamo dire che dal 22 agosto le temperature scenderanno un pochino, in attesa di una saccatura che potrebbe sfiorare il nord-est il 26 agosto, capace di portare la colonnina di mercurio su valori normali proprio al nord e sui settori adriatici. Per il resto della Penisola occorre attendere ancora oltre.