Il prossimo fine settimana, il primo del mese di Settembre per la precisione, pare ormai certo come trascorrerà all’insegna di sviluppi davvero inattesi sul fronte meteo-climatico. Siamo infatti reduci da alcuni giorni dove l’Estate sembra essersi accorta del fatto che da Venerdì 1 Settembre, inizia l’Autunno meteorologico.

Piogge, temporali, tanto fresco e persino la neve in alta montagna hanno caratterizzato il meteo nella prima parte di questa settimana, mentre in queste ultime 24 ore il quadro meteorologico ha dato i primi segnali di ripresa con il ritorno del sole soprattutto al Nord dove anche le colonnine di mercurio hanno dato importanti segnali di risveglio dopo il capitombolo dei giorni scorsi.

Cosa accadrà dunque nel prossimo fine settimana? Tornerà l’alta pressione africana e con essa non solo una maggior stabilità atmosferica, ma anche il caldo che per alcune zone sarà anche eccessivo per il periodo. Ecco perchè questo weekend lo consideriamo con inattesi sviluppi.

Ma andiamo per gradi. Sabato 2 Settembre sarà una giornata discretamente soleggiata su tutto il Paese anche se non mancheranno alcuni addensamenti qua e là specialmente a carico dei rilievi ed in particolare l’area alpina. Sulle aree confinali non possiamo nemmeno escludere qualche improvviso acquazzone.

Ma a farla da padrone, in questo primo step del weekend, ci penseranno le temperature capaci di aumentare fino a toccare punte prossime ai 38/39°C al Sud e sulle due Isole Maggiori. Qualche grado in meno sul resto del Paese anche se il caldo comincerà a farsi apprezzare.

Da Domenica 3 poi, ecco che l’anticiclone africano si spingerà ulteriormente verso il mare nostrum costringendo i termometri a fare un ulteriore e piccolo passo verso l’alto. Nonostante ciò bisognerà comunque fare i conti con le solite noie pomeridiane che si tradurranno nei consueti annuvolamenti a ridosso dei monti sia sul comparto alpino che su quello appenninico.

La domanda di rito: durerà parecchio questa nuova escalation del caldo anticiclone africano? Al momento pare di sì! anche se, per maggiori dettagli, sarà meglio attendere nuovi aggiornamenti.