Dopo aver esaminato le previsioni meteo climatiche per il mese di agosto, il discorso dominante è il drastico calo delle temperature previsto per venerdì. Tuttavia, a mio parere, questo cambiamento è eccessivamente enfatizzato. Certo, porterà un netto abbassamento della temperatura, ma la tempesta si sposterà anche verso esatto,sud, fino alla Sicilia. Quando un evento del genere si verifica in agosto, viene comunemente definito “la rottura dell’estate”.

Tuttavia, il clima è cambiato. La “rottura dell’estate” non avviene più come in passato, pertanto dobbiamo accettare e riflettere su un equilibrio meteo-climatico radicalmente mutato. I riferimenti storici hanno perso significato, come abbiamo sperimentato negli ultimi anni.

Le previsioni per questo mese di agosto indicano temperature superiori alla media, con picchi di anomalie al di sopra della norma sulla Pianura Padana. Questa previsione non è una sorpresa, poiché è una delle regioni italiane che subisce maggiormente gli effetti dell’aumento delle temperature rispetto ai dati storici. Tuttavia, se agosto sarà caldo, dovremmo anche tenere conto che potrebbero esserci violente ondate di calore. Non sappiamo se raggiungeranno i picchi di luglio, forse è molto improbabile, ma dobbiamo ricordare che l’anticiclone nordafricano è sempre pronto a espandersi vigorosamente e innaturalmente in qualche parte del Mediterraneo. Potrebbe influenzare la Spagna, la Grecia, il Mediterraneo orientale o ancora una volta l’Italia.

Alcune previsioni indicano l’arrivo di un’ondata di calore, con un picco che potrebbe verificarsi persino intorno a Ferragosto. Di conseguenza, l’estate continuerà senza essere influenzata dalla “rottura” del meteo estivo che si verificherà tra venerdì e sabato di questa settimana. Dopotutto, non possiamo chiamarla “rottura dell’estate” se successivamente avremo un clima estremamente estivo, con temperature sopra la media.

Tuttavia, in agosto, il flusso di aria oceanica si farà sentire. E se parleremo di caldo, parleremo certamente anche di un’escalation di temporali, soprattutto a partire dal Nord Italia. Questi contrasti termici potrebbero causare fenomeni molto intensi. Ne abbiamo discusso ampiamente e abbiamo scritto molto su di esso nelle cronache. A tutt’oggi, ci sono ancora tracce di quei violenti temporali, temporali che vedremo soprattutto venerdì, la cui intensità al momento non è del tutto chiara.

E che dire del caldo? Allora?

Le ultime emissioni del Centro Meteo Europeo sono abbastanza rassicuranti rispetto alle previsioni precedenti, almeno per l’Italia. Infatti, vedono temperature inferiori alla media in vaste aree dell’Europa, e anche in Italia, per alcuni periodi del mese di agosto, e persino nella prima decade di settembre non dovrebbero esserci rischi particolari di ondate di calore anomale. In sintesi, ci sono prospettive di caldo, ma al momento forse non del terribile caldo che abbiamo visto a luglio, quando la temperatura ha raggiunto i 48° e più in Sardegna. Ma queste sono previsioni meteo climatiche, e tutto può essere stravolto. Ed io temo che una vampata di caldo imponente si possa avere.