L’Italia sta godendo di un clima moderatamente caldo, senza eccessi, in particolar modo al Sud, grazie alla presenza di un nucleo d’aria fresca in alta quota che mantiene lontano il caldo nordafricano. Le condizioni meteo risultano relativamente stabili in tutto il Paese, se si escludono alcuni temporali in montagna.

Domani, questi ultimi potrebbero manifestarsi con maggiore probabilità sulle Alpi occidentali. Il weekend si preannuncia sostanzialmente stabile, con temperature nella media, gradevoli di giorno e più fresche nelle ore serali e notturne.

Ma vediamo il meteo per domani, domenica 13 Agosto 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Stabile sulle pianure, locali temporali in montagna, specie su Alpi occidentali con rari sconfinamenti sulle pianure del Piemonte. Temperature in aumento.

CENTRO – Stabile ovunque e clima più caldo sul lato tirrenico.

SUD – Stabile e caldo gradevole di giorno, molto fresco di notte.