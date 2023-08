Buongiorno, carissimi lettori di MeteoGiornale.it! L’Italia è avvolta da un campo di alta pressione, non particolarmente resistente e, soprattutto, non eccessivamente caldo. Persistono deboli correnti fresche sul meridione e sul basso Adriatico, che mantengono a distanza il forte caldo subtropicale. La vigilia di Ferragosto si prospetta sostanzialmente stabile da nord a sud, se si escludono alcuni temporali sulle Alpi. Tuttavia, le temperature inizieranno a salire, in particolare al Nord e sul versante tirrenico.

Ma vediamo il meteo per domani, lunedì 14 Agosto 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Tempo stabile eccetto isolati temporali su Alpi e Prealpi. Caldo in aumento.

CENTRO – Caldo in intensificazione specie sul lato tirrenico con punte di 37°C.

SUD – Stabile e caldo gradevole di giorno, molto fresco di notte.