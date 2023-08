Il maltempo sta invadendo l’Italia e anche questo sabato sarà parecchio turbolento, specie al sud e sul lato adriatico. Tutto merito dell’aria fresca che in queste ore sta invadendo il Mediterraneo, così tanto da spazzar via la calura sub-tropicale. Le temperature sono già in crollo al nord e al centro, ma entro sabato il fresco dilagherà anche al sud. Le condizioni meteo tuttavia non saranno le migliori!

Ma vediamo il meteo per domani, sabato 5 Agosto 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Fenomeni sparsi al Nordest, migliora altrove. Clima gradevole di giorno, molto fresco di notte.

CENTRO – Rovesci e temporali sparsi su Appennino e lato adriatico. Più stabile altrove e in Sardegna.

SUD – Fine del caldo, aria molto più fresca e instabilità diffusa.