Il mese di agosto sta rapidamente giungendo al termine, influenzato dalle correnti fresche nord-atlantiche che hanno determinato un netto calo delle temperature da nord a sud. Si osservano condizioni meteo piuttosto instabili, in particolare sul Triveneto, ma anche in alcune regioni adriatiche e sul Mar Ligure. Queste condizioni sono gli ultimi segnali del ciclone attualmente posizionato sul Mar Adriatico. Da domani, gli ultimi fenomeni si esauriranno in alcune delle nostre regioni, facendo posto al ritorno dell’alta pressione.

Ma vediamo il meteo per domani, giovedì 31 Agosto 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Isolati piovaschi su Liguria e Triveneto. Altrove poco nuvoloso e clima piacevole.

CENTRO – Rari fenomeni residui, complessivamente avremo cieli poco nuvolosi. Clima piacevole.

SUD – Rari fenomeni in Sicilia, Calabria, Calabria tirrenica. Stabile altrove. Clima piacevole di giorno, fresco di notte.