Le condizioni meteo cominceranno a peggiorare sensibilmente da domani a partire dal nord Italia, dove ci aspettiamo temporali localmente intensi e anche grandinate. Tutto merito di un ciclone proveniente dal nord Atlantico, destinato a spazzar via il caldo per alcuni giorni. Per il sud, tuttavia, domani il caldo sarà ancor più forte considerando che transiterà il fronte caldo della perturbazione.

Ma vediamo il meteo per domani, giovedì 3 Agosto 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Temporali e acquazzoni diffusi, più presenti su Alpi, Prealpi e Nordest. Temperature in lento calo.

CENTRO – Generalmente stabile e caldo in intensificazione. Temperature oltre 33-34°C nei settori interni.

SUD – Caldo e soleggiato ovunque, piena Estate! Temperature in aumento ovunque.