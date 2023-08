Il ciclone, ampiamente previsto nei giorni scorsi, sta colpendo con intensità il Centro-Nord Italia, portando con sé forti piogge e intensi temporali. Questi fenomeni hanno prodotto accumuli di pioggia notevoli, in particolare nel Nord-Ovest e in Friuli Venezia Giulia. Tuttavia, le condizioni meteo peggioreranno a breve anche nel Meridione, dove l’arrivo di aria fresca determinerà un netto calo delle temperature, con diminuzioni anche superiori ai 10°C. La giornata di domani si preannuncia decisamente più fresca in tutta Italia, ma persistono previsioni di maltempo, in particolare nel Nord-Est e lungo le regioni tirreniche.

Ma vediamo il meteo per domani, martedì 29 Agosto 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Piogge e forti rovesci sul Nordest, migliora al Nordovest.

CENTRO – Acquazzoni sparsi e temporali irregolari, specie sul lato tirrenico e Marche. Clima fresco.

SUD – Aria più fresca per tutti. Isolati temporali e piovaschi su Puglia, Campania, Calabria tirrenica e Basilicata.