Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! Quasi tutta Italia è alle prese dell’anticiclone africano, seppur senza caldo estremo come vissuto a Luglio. Siamo tuttavia alle fasi conclusive di questo periodo stabile, poiché una forte perturbazione è in avvicinamento. Per domani, comunque, non avremo particolari condizioni meteo instabili.

Ma vediamo il meteo per domani, mercoledì 2 Agosto 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Isolati temporali sulle Alpi, altrove tempo più stabile e caldo.

CENTRO – Stabile ovunque, temperature in aumento specie nei settori interni. Molto mosso il Tirreno.

SUD – Caldo e soleggiato ovunque, piena Estate! Mare mosso sul Tirreno.