Buongiorno carissimi lettori di Meteogiornale.it! Siamo alle porte di un sensibile cambiamento del tempo che riguarderà l’intera Italia, una vera e propria svolta estiva che ci porterà all’inizio dell’autunno meteorologico. Il responsabile di tutto ciò sarà una perturbazione nord atlantica carica di aria fresca e instabile. Questa condizione darà origine non solo a forti temporali, grandine e nubifragi, ma anche a un calo termico significativo di oltre 10-15 °C in poche ore. Domani le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente su gran parte del Nord, mentre il Sud continuerà a fare i conti con il caldo intenso.

Ma vediamo il meteo per domani, domenica 27 Agosto 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Maltempo diffuso al nordovest, con temporali e locali nubifragi. Maltempo in estensione al nordest entro sera. Temperature in calo.

CENTRO – Primi fenomeni in Toscana, altrove più stabile e caldo intenso.

SUD – Gran caldo ovunque, punte di 41°C tra Campania e Puglia settentrionale. Mari calmi.