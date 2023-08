L’alta pressione avvolge tutta Italia, ma le temperature non schizzano verso l’alto come accaduto in altre occasioni. Tutto questo è merito di flussi freschi provenienti dal nord Europa i quali, lambendo l’Italia, mantengono a debita distanza la calura africana. Sarà il sud Italia a godere principalmente delle temperature più gradevoli. Le condizioni meteo saranno stabili.

Ma vediamo il meteo per domani, giovedì 10 Agosto 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Stabile ovunque tranne isolati temporali sul Triveneto. Caldo in aumento ma senza eccessi.

CENTRO – Stabile ovunque e caldo in aumento sul lato tirrenico. Temperature gradevoli sul lato adriatico.

SUD – Stabile e caldo nella norma. Molto fresco di notte e all’alba.