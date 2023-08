Un nucleo d’aria fresca presente in alta quota sta aleggiando in queste ore tra il Mar Adriatico e i Balcani. Ed è proprio questa struttura barica che regala temperature più gradevoli su gran parte del centro-sud. Al Nord e sull’Alto Tirreno, la situazione è un po’ diversa in quanto l’anticiclone subtropicale si sta rafforzando, portando a un deciso incremento termico già da questo fine settimana. Le condizioni meteo, tuttavia, saranno stabili ovunque, tranne che per qualche temporale in montagna previsto per domani.

Ma vediamo il meteo per domani, sabato 12 Agosto 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Stabile sulle pianure, locali temporali in montagna. Temperature in aumento.

CENTRO – Stabile ovunque e clima più caldo sul lato tirrenico.

SUD – Stabile e caldo gradevole di giorno, molto fresco di notte.