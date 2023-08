Il caldo persiste su tutta Italia, in particolar modo al Nord e sul Medio Alto Tirreno. Nei prossimi giorni, la calura si intensificherà ulteriormente, raggiungendo l’apice tra giovedì e sabato in tutto il Paese. Domani, le condizioni meteo saranno relativamente stabili da nord a sud, con l’eccezione di qualche sporadico temporale in montagna. Il caldo si intensificherà particolarmente al Nord, in Toscana, Lazio e Umbria, dove potremo registrare temperature fino a 40°C, e localmente anche 41°C.

Ma vediamo il meteo per domani, mercoledì 23 Agosto 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Sereno e caldo intenso, a tratti eccezionale. Punte di 40°C in Val Padana.

CENTRO – Sereno e caldo intenso, punte di 40°C sul Lazio, Umbria e Toscana.

SUD – Caldo sempre più afoso su coste e pianure. Punte massime di 35-36°C nei settori interni.