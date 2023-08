Caldo e umidità continuano ad aumentare, rendendo l’aria sempre più afosa e pesante, in particolare nel pomeriggio e di sera. Questo è tutto merito dell’anticiclone nordafricano che avvolge l’Italia e continuerà a farlo almeno fino a sabato. Dopodiché, la situazione meteorologica cambierà bruscamente da nord a sud, come già anticipato nei precedenti editoriali. Per il momento, dovremo ancora fare i conti con condizioni meteo stabili e un caldo a tratti estremo.

Ma vediamo il meteo per domani, venerdì 25 Agosto 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Isolati temporali su Alpi e Prealpi, caldo eccezionale in Val Padana.

CENTRO – Sereno e caldo intenso, punte di 40-41°C sul Lazio, Umbria e Toscana. Qualche grado in meno sul lato adriatico.

SUD – Caldo afoso e pesante su coste e pianure, salgono ancora le temperature.