METEO SINO AL 4 SETTEMBRE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Le turbolenze meteo di questi giorni, dovute ad un vortice di bassa pressione, hanno sancito una rottura stagionale seria, con addirittura sprazzi di tempo decisamente autunnale. Non è ancora tempo per l’addio definitivo dell’Estate sul nostro Paese e addirittura se ci sarà di nuovo da soffrire per il caldo, almeno su parte d’Italia.

Il caldo tornerà a sorpresa protagonista dai primi giorni di Settembre, a dispetto del calendario meteorologico che fissa l’inizio dell’Autunno al 1° Settembre. Tra giovedì e venerdì la circolazione ciclonica traslerà ulteriormente verso est e lascerà spazio ad una rimonta da ovest dell’alta pressione di matrice azzorriana.

La stabilità riconquisterà l’Italia, a parte qualche insidia instabile di poco conto, con temperature in progressiva risalita. Questo ritorno del sole farà da preludio ad un primo weekend di settembre dal sapore pienamente estivo, con un richiamo di correnti calde africane legate all’affondo di una saccatura ciclonica verso la Penisola Iberica.

L’aumento delle temperature risulterà più avvertito sulle due Isole Maggiori, con picchi anche di 35 gradi. Il caldo africano sembra destinato ad accentuarsi per i primi giorni della prossima settimana, quando la colonnina di mercurio salirà ancora su tutta Italia, in un contesto sempre perlopiù soleggiato a parte qualche temporale più probabile al Nord su aree alpine e prealpine.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 31 Agosto: qualche rovescio già dal mattino sul Levante Ligure, Alta toscana sul basso versante tirrenico e sulla Sicilia. Soleggiato altrove, ma nel pomeriggio qualche piovasco o rovescio su zone a ridosso di Alpi e dorsale appenninica.

Venerdì 1° Settembre: prevalenza di sole al Centro-Sud, più nubi al Nord e Toscana con isolati fenomeni di poco conto.

Weekend: condizioni soleggiate a parte locali velature, qualche piovasco al Nord-Ovest.

Ulteriori tendenze meteo: probabile rinforzo dell’anticiclone africano, con temperature in ulteriore aumento verso valori ben sopra la media.