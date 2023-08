METEO SINO AL 15 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone è tornato ad affermarsi sull’Italia, con uno scenario pieno da classica estate mediterranea. Le temperature, pur in ripresa, rimangono ancora decisamente gradevoli, grazie alle correnti settentrionali ancora convogliate da un profondo vortice di bassa pressione centrato sull’Europa Settentrionale. Qualche disturbo instabile si limita a coinvolgere le Alpi Orientali.

Una depressione atlantica, ad ovest del Regno Unito, alimenta la rimonta dell’anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo, ma con l’aria molto calda per il momento limitata alla Spagna dove si superano ampiamente i 40 gradi. L’Italia si trova a metà tra le due circolazioni e godrà quindi di tempo stabile, ma caldo senza eccessi, ma presto i flussi africani si faranno sentire.

Le temperature saliranno ulteriormente giorno dopo giorno, ma almeno sino a venerdì non sono attesi picchi eccessivi e si terranno vicino alle medie del periodo. Sul finire della l’anticiclone africano si rafforzerà, spostando il proprio asse più a ridosso dell’Italia, con il caldo atteso in decisa intensificazione. Non mancheranno picchi superiori ai 35-36 gradi.

Questa situazione dovrebbe ulteriormente consolidarsi per Ferragosto, quando tutta Italia potrebbe essere sotto l’ondata di calore tra la moderata e forte intensità, con anche afa. Ci saranno da mettere in conto nuovi temporali sulle Alpi anche forti. La colonnina di mercurio potrebbe toccare picchi anche prossimi ai 40 gradi, con caldo destinato a proseguire anche nei giorni successivi.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 10 Agosto: sole pieno su buona parte della Penisola, a parte ancora qualche disturbo sui settori alpini orientali dove non mancherà qualche piovasco o rovescio di scarsa entità. Le temperature saliranno lievemente, mantenendosi vicine alle medie del periodo.

Venerdì 11 Agosto: bel tempo estivo anticiclonico, salvo addensamenti pomeridiani perlopiù innocui sui rilievi montuosi, con possibili acquazzoni isolati sull’Appennino Centrale.

Weekend: qualche acquazzone in più sulle Alpi, con l’anticiclone africano che porterà caldo.

Ulteriori tendenze meteo: il regime anticiclonico africano dominerà anche nei giorni attorno al Ferragosto con caldo e afa in aumento.