METEO SINO AL 20 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone africano si consolida sul Mediterraneo favorendo meteo da piena Estate in questo ponte di Ferragosto. Qualche locale temporale ad evoluzione diurna si limita ad interessare l’Arco Alpino e l’Alto Appennino, con spazio per fenomeni localmente intensi. Il caldo è quindi atteso in ulteriore intensificazione. Non mancheranno picchi superiori ai 35-37 gradi.

La calura si conferma più forte al Centro-Nord, con anche afa crescente in Val Padana ed in generale sulle aree litoranee. Il predominio del caldo africano parrebbe confermato anche per dopo Ferragosto, con un’ulteriore sequenza di giornate calde e soleggiate. Qualche insidia temporalesca insisterà sulle Alpi, ma in forma sporadica.

La colonnina di mercurio potrebbe toccare picchi anche prossimi ai 40 gradi verso il 18-20 Agosto, quando è probabile un’ulteriore recrudescenza della canicola africana. La reiterata azione dell’anticiclone subtropicale porterà temperature decisamente più elevate sul Centro-Nord Italia e un po’ meno al Sud che sarà lambito da qualche spiffero d’aria fresca dai Balcani.

Non s’intravedono novità nemmeno a seguire, ma anzi l’apice del caldo parrebbe concretizzarsi nel periodo tra il 20 ed il 22 Agosto. In questo frangente ci sarà più caldo anche al Sud. Non possiamo intanto parlare ancora di rottura d’Estate nemmeno in prospettiva, con un possibile cambiamento da confermare solo dopo il 25 Agosto quando qualche fronte atlantico potrebbe lambire l’Italia.

NEL DETTAGLIO

Ferragosto: in prevalenza soleggiato e caldo, a parte ulteriori acquazzoni pomeridiani sulle Alpi, specie lungo i settori orientali, con fenomeni che potranno sconfinare anche alle aree pedemontane. Locali rovesci anche sull’Alto Appennino. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo.

Mercoledì 16 Agosto: nelle ore più calde nubi imponenti daranno luogo acquazzoni sull’Arco Alpino e sull’Appennino Centro-Settentrionale. Fenomeni in attenuazione verso sera.

Giovedì 17 Agosto: nuovi temporali di calore più probabili su cerchia alpina ed entroterra ligure.

Ulteriori tendenze meteo: atteso un nuovo irrobustimento dell’anticiclone africano. Il caldo rincarerà ulteriormente la dose, risultando più intenso al Centro-Nord, con picchi di temperatura superiori ai 38 gradi.