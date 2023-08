METEO SINO AL 10 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

La perturbazione a carattere freddo, annunciata da giorni, sta transitando sull’Italia con meteo particolarmente instabile al Centro-Nord. Non mancano rovesci e temporali di forte intensità con grandine, mentre le temperature stanno crollando bruscamente sotto l’azione di venti sostenuti in rotazione dai quadranti settentrionali con Maestrale prevalente.

Il sistema perturbato è collegato ad un vortice di bassa pressione e pertanto gli effetti risultano rinvigoriti. L’aria fredda al seguito del fronte sospingerà la perturbazione verso il Sud ad inizio weekend, con la colonnina di mercurio che si porterà sotto la media del periodo. Il carico di piogge e temporali investirà così anche le regioni più meridionali e la Sicilia.

La sensazione di fresco risulterà accentuata dalle intense correnti settentrionali. Un deciso miglioramento con ritorno del sole è previsto già domenica grazie all’anticiclone che proverà ad espandersi da ovest, a parte ancora dei piovaschi sul Baso Tirreno e qualche rovescio sulle Alpi in sconfinamento verso le pianure del Triveneto.

Le temperature, pur in ripresa, si manterranno gradevoli. A seguire l’Estate dovrebbe però velocemente tornare sui suoi passi, con il ritorno del caldo sotto la spinta di massa d’aria roventi d’estrazione nord-africana. Stavolta il caldo dovrebbe coinvolgere in modo più diretto il Centro-Nord, pur non raggiungendo i livelli estremi di Luglio.

NEL DETTAGLIO

Sabato 5 Agosto: inizialmente frequenti precipitazioni sparse al Centro-Sud e al Nord-Est, anche intense sulle regioni ioniche. Tra pomeriggio e sera il grosso delle precipitazioni si localizzerà sul medio-basso versante adriatico e zone appenniniche. Netto calo delle temperature anche al Sud.

Domenica 6 Agosto: torna il sole, a parte poi rovesci e temporali al Nord-Est fin su pianure e localmente le coste dell’alto Adriatico. Residui piovaschi anche lungo il basso versante tirrenico.

Lunedì 7 Agosto: residua instabilità su Alpi e medio versante adriatico, sarà soleggiato altrove.

Ulteriori tendenze meteo: rinforza l’anticiclone, a parte ulteriori disturbi su Alpi e Triveneto. Le temperature risaliranno con ritorno ad un clima estivo e caldo in accentuazione da metà settimana.