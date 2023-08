METEO SINO AL 26 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Estate è tornata al massimo della potenza, con la scena meteo di nuovo monopolizzata da un esteso promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Il cuore dell’anticiclone sta salendo verso la Francia, con massimi di pressione a ridosso dell’Arco Alpino con temperature particolarmente anomale in montagna dove lo zero termico si è innalzato sopra i 5000 metri.

La fase apicale di quest’ondata di calore è attesa per i primi giorni di settimana sul Centro-Nord dell’Italia, mentre il Sud risentirà di crescenti infiltrazioni d’aria più fresca dai Balcani collegate ad un piccolo vortice in quota tra lo Ionio e la Sicilia. Ne deriverà una certa instabilità più marcata lungo le aree montuose appenniniche.

L’anticiclone africano non sarà intaccato più di tanto almeno sino al 24 Agosto ed il caldo continuerà forte, anche con probabile aumento dell’afa. Solo dopo il 25 Agosto l’anticiclone africano inizierà a flettere in modo netto, sotto l’azione congiunta della depressione atlantica in affondo verso sud.

Avremo così un progressivo peggioramento all’insegna di temporali ed un calo termico a partire dal Centro-Nord. L’Estate potrebbe così finire, perlomeno quella fatta di stabilità e caldo. Al Sud il cambiamento giungerà un po’ dopo entro gli ultimi giorni del mese, quando la saccatura affonderà in pieno verso il Mediterraneo.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 21 Agosto: tanto sole e caldo all’apice al Centro-Nord, dove si potranno sfiorare picchi di 40 gradi. Addensamenti sui rilievi montuosi del Sud con rovesci più probabili in Sicilia nelle ore pomeridiane.

Martedì 22 Agosto: prevalentemente soleggiato e instabilità diurna su Centro-Sud Appennino e monti della Sicilia con locali acquazzoni.

Mercoledì 23 Agosto: condizioni invariate, con acquazzoni pomeridiani sul Sud Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: cambiamento a partire dal 25-26 del mese, quando si inseriranno correnti più fresche atlantiche a spingere una perturbazione che potrebbe sancire la rottura dell’Estate, a suon di temporali.