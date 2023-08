METEO SINO AL 14 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Una nuova fase anticiclonica si afferma sull’Italia, con meteo che torna ad assumere caratteristiche decisamente estive. Le temperature, pur in ripresa, rimangono ancora decisamente gradevoli, grazie alle correnti settentrionali, ancora convogliate da un profondo vortice di bassa pressione centrato sull’Europa Settentrionale.

Nel contempo, una depressione atlantica ad ovest del Regno Unito alimenta la rimonta dell’anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo, ma con l’aria molto calda per il momento limitata ad ovest dell’Italia, sulla Penisola Iberica. L’Italia si troverà a metà tra le due circolazioni e godrà quindi di tempo, ma caldo senza eccessi.

Solo il Nord potrà risentire di qualche temporale di calore, perlopiù limitato alle Alpi Orientali che saranno maggiormente coinvolte dalle correnti fresche in discesa dal Nord Europa e dirette sui Balcani. Le temperature saliranno ulteriormente giorno dopo giorno, ma almeno sino a venerdì non sono attesi picchi eccessivi e si terranno vicino alle medie del periodo.

Sul finire della settimana l’anticiclone africano si rafforzerà, spostando il proprio asse più a ridosso dell’Italia, con il caldo atteso in intensificazione. Non mancheranno picchi superiori ai 35-36 gradi. Questa situazione potrebbe mantenersi invariata sin verso il Ferragosto, quando tutta Italia potrebbe essere sotto l’ondata di calore. Ci saranno da mettere in conto nuovi temporali sulle Alpi anche forti.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 9 Agosto: generalmente soleggiato, salvo rovesci in arrivo sulle Alpi Orientali, tra Veneto e Friuli, lambite dalla coda di un fronte freddo in rotta verso i Balcani. Le temperature sono attese in lieve ulteriore aumento.

Giovedì 10 Agosto: condizioni di bel tempo, ancora qualche disturbo sui settori alpini orientali dove non mancherà qualche piovasco o rovescio.

Venerdì 11 Agosto: l’alta pressione garantirà il sole, addensamenti pomeridiani innocui sui rilievi.

Ulteriori tendenze meteo: caldo in accentuazione nel weekend sotto la spinta di flussi d’aria calda di matrice subtropicale. Probabilmente l’anticiclone africano dominerà anche nei giorni del Ferragosto.