METEO SINO AL 6 SETTEMBRE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Termina l’anticipo d’Autunno, con il meteo in deciso miglioramento su gran parte d’Italia. Qualche residuo disturbo si attarda al Nord, dove non manca occasione per delle precipitazioni a carattere più isolato. Non è ancora tempo per l’addio definitivo dell’Estate sul nostro Paese, con l’anticiclone che presto convoglierà correnti più calde di matrice nord-africana.

Le temperature saliranno progressivamente ed il caldo tornerà protagonista nel primo weekend di Settembre, a dispetto del calendario meteorologico che fissa l’inizio dell’Autunno al 1° Settembre. Ci aspettano giornate più soleggiate e miti, visto il rinforzo dell’anticiclone che riporterà condizioni meteo più stabili anche al Nord.

Il flusso di correnti africane sarà innescato dall’affondo di una saccatura ciclonica verso la Penisola Iberica, che tuttavia non avrà modo di evolvere verso est. L’anticiclone africano si consoliderà ulteriormente ad inizio settimana. L’aumento delle temperature risulterà più avvertito sulle due in Sardegna, al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche, con picchi anche di 35 gradi.

Le regioni del Sud Italia Peninsulare resteranno più ai margini, esposte ad una circolazione d’aria più fresca dai Balcani. Il dominio dell’alta pressione subtropicale sembra in grado di tenere per buona parte della settimana e solo verso il weekend del 9-10 Settembre dovrebbe cedere parzialmente ad iniziare dalle regioni settentrionali.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 1° Settembre: in genere soleggiato al Centro-Sud, salvo temporanei addensamenti generalmente innocui. Attese più nubi al Nord e Toscana con isolati fenomeni di poco conto, più probabile su aree alpine, prealpine ed anche sulla Liguria interna.

Sabato 2 Settembre: prevalenza di sole, a parte locali velature e stratificazioni medio-alte. Possibilità di qualche piovasco al Nord-Ovest e nel pomeriggio sulle Alpi Orientali.

Domenica 3 Settembre: si consolida l’anticiclone con tempo soleggiato e caldo in aumento.

Ulteriori tendenze meteo: anticiclone protagonista, con temperature in ulteriore aumento verso valori ben sopra la media al Centro-Nord, specie sulle regioni di ponente.