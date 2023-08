METEO SINO ALL’11 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice di bassa pressione condiziona il meteo sull’Italia, mentre le temperature stanno crollando sotto media anche sulle regioni del Sud sotto l’imperversare di sostenute correnti di Maestrale. La circolazione ciclonica è prevista allontanarsi domenica verso i Balcani e questo favorirà un miglioramento grazie all’affacciarsi da ovest di una rimonta, pur timida, dell’anticiclone.

Ci sarà però ancora una certa instabilità, legata al continuo afflusso di correnti fresche settentrionali. Un nuovo veloce impulso perturbato interesserà le regioni di Nord-Est, poi anche il medio-alto versante adriatico. La stessa situazione si avrà ad inizio settimana, con una leggera variabilità sui versanti orientali della Penisola. Le temperature, pur in ripresa, si manterranno gradevoli.

A seguire l’anticiclone prenderà pienamente il sopravvento. L’Estate dovrebbe così velocemente tornare sui suoi passi, con il ritorno del caldo sotto la spinta di massa d’aria roventi d’estrazione nord-africana. Solo il Nord potrà risentire di qualche temporale di calore, perlopiù limitato alle Alpi con fenomeni anche intensi vista l’energia in gioco.

Stavolta il caldo dovrebbe coinvolgere in modo più diretto il Centro-Nord, pur non raggiungendo i livelli estremi di Luglio. Non mancheranno picchi superiori ai 35-36 gradi. Le regioni del Sud saranno inizialmente risparmiate dalla canicola. Questa situazione potrebbe mantenersi invariata sin verso il Ferragosto.

NEL DETTAGLIO

Domenica 6 Agosto: il sole tornerà protagonista, a parte nuovi rovesci e temporali al Nord-Est fin su pianure e localmente le coste dell’alto Adriatico. Residui piovaschi anche lungo il basso versante tirrenico. Rovesci pomeridiani si avranno anche lungo l’Appennino Emiliano.

Lunedì 7 Agosto: spiccata variabilità su Alpi Orientali e medio-basso versante adriatico dove non mancherà qualche acquazzone, mentre sarà soleggiato altrove con temperature in risalita.

Martedì 8 Agosto: ulteriore rinforzo dell’anticiclone, sole ovunque e ritorno del caldo moderato.

Ulteriori tendenze meteo: fase di bel tempo, qualche cenno d’instabilità su Alpi e Triveneto. Le temperature risaliranno con caldo in accentuazione da metà settimana sotto la spinta di flussi africani.