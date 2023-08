METEO SINO AL 7 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Inizia a manifestarsi l’instabilità sul Nord Italia ed è il segnale di un cambiamento meteo più importante, con una perturbazione irruenta che entrerà nel vivo nel cuore del Mediterraneo. Ci sarà lo spazio mercoledì per una rimonta anticiclonica, che precederà l’approssimarsi del fronte più intenso a cui seguirà la fase di marcata instabilità nella seconda parte della settimana.

L’ingresso della perturbazione sarà preceduto da un temporaneo richiamo di correnti calde d’origine africana, in seno ad un promontorio di alta pressione. L’aria calda investirà il Centro-Sud con qualche picco di temperatura di 38/40 gradi, mentre il peggioramento prenderà il Nord da giovedì 3 Agosto con un’ondata di temporali anche violenti.

A seguire, lo sprofondamento della saccatura fredda sul Mediterraneo favorirà la nascita e l’evoluzione di un vortice ciclonico secondario sull’Italia, che innescherà maggiore instabilità e persino maltempo. Questo fronte attraverserà tutta Italia a cavallo fra venerdì e sabato, apportando un diffuso e consistente calo delle temperature, fino a 10 gradi in meno rispetto a questi giorni.

Un graduale miglioramento con ritorno del sole è previsto già domenica, pur in condizioni di clima molto gradevole per venti settentrionali. A seguire l’Estate dovrebbe però velocemente tornare sui suoi passi, con il ritorno dell’anticiclone e probabilmente del caldo africano già entro il 10 Agosto. La bella stagione proverà a tornare in carreggiata.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 2 Agosto: condizioni perlopiù soleggiate ovunque, con temperature in rialzo di qualche grado. Qualche acquazzone sarà possibile sulle Alpi e dalla tarda sera qualche temporale in più si formerà tra Alto Piemonte, Alta Lombardia, fascia dolomitica ed Alto Adige.

Giovedì 3 Agosto: graduale peggioramento al Nord, con temporali in accentuazione nel tardo pomeriggio-sera su Alpi, Prealpi e zone pedemontane, in estensione alle pianure del Triveneto.

Venerdì 4 Agosto: molto instabile al Centro-Nord, con rischio di temporali, nubifragi e grandinate.

Ulteriori tendenze meteo: il fronte freddo sfilerà al Centro-Sud, con un deciso calo delle temperature. Domenica tornerà il sole ovunque, a parte ancora instabilità tra Nord-Est e medio-alto versante adriatico.