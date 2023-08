METEO SINO AL 16 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

C’è l’anticiclone sull’Italia che ha favorito il ritorno al meteo generalmente stabile, ma permane l’afflusso di correnti ancora fresche che impediscono ai termometri di salire troppo per ora. Qualche disturbo si limita a coinvolgere le Alpi Orientali. Il flusso settentrionale rallenta l’avanzata dell’anticiclone africano verso l’Italia.

L’aria molto calda resta per il momento limitata alla Spagna dove si superano ampiamente i 40 gradi. L’Italia si trova a metà tra le due circolazioni e può godere quindi di tempo stabile, ma caldo senza eccessi. Presto i flussi africani si faranno sentire. Sul finire della l’anticiclone africano si rafforzerà, spostando il proprio asse più a ridosso dell’Italia.

Il caldo è quindi atteso in decisa intensificazione dal weekend. Non mancheranno picchi superiori ai 35-36 gradi, ma ci saranno anche maggiori temporali sull’area alpina. Questa situazione dovrebbe ulteriormente consolidarsi per Ferragosto, quando il caldo si farà lievemente più intenso al Centro-Nord, con anche afa crescente. Ci saranno da mettere in conto temporali sulle Alpi anche forti.

Il predominio del caldo africano parrebbe confermato anche per dopo Ferragosto, sempre con qualche incertezza instabile sul Nord Italia. La colonnina di mercurio potrebbe toccare picchi anche prossimi ai 40 gradi verso il 18-20 Agosto, quando le proiezioni dei centri meteo indicano una possibile recrudescenza della canicola africana.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 11 Agosto: l’anticiclone garantirà condizioni diffusamente soleggiate, salvo addensamenti pomeridiani perlopiù innocui sui rilievi montuosi. Isolati acquazzoni non sono da escludere sulla dorsale centrale appenninica.

Sabato 12 Agosto: scenario di bel tempo, ma qualche temporale in più tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Atteso un lieve aumento delle temperature con caldo moderato.

Domenica 13 Agosto: tanto sole, ma si confermano temporali sulle Alpi e sull’Appennino Ligure.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone africano si potrebbe rafforzare nei giorni attorno al Ferragosto con caldo e afa in aumento. Atteso qualche ulteriore temporale di calore essenzialmente sulle Alpi.