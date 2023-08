METEO SINO AL 21 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il caldo entra nel vivo sull’Italia soprattutto al Centro-Nord e questa fase meteo ci accompagnerà per diversi giorni. L’anticiclone africano salirà ancora più in cattedra, con massimi che si posizioneranno in prossimità delle Alpi. Il caldo è quindi atteso in ulteriore intensificazione. Non mancheranno picchi superiori ai 36-37 gradi a partire da venerdì.

Qualche modesta insidia temporalesca insisterà sulle Alpi, ma in forma sporadica per effetto dell’ulteriore rinforzo del potente anticiclone africano. Non ci saranno novità nel breve e medio termine. La colonnina di mercurio potrebbe toccare picchi anche prossimi ai 40 gradi verso il 19-20 Agosto, quando è probabile un’ulteriore recrudescenza della canicola africana.

La reiterata azione dell’anticiclone subtropicale porterà temperature decisamente più elevate sul Centro-Nord Italia, ma anche il Sud vedrà un ulteriore e progressivo rialzo termico dopo residui spifferi d’aria fresca dai Balcani. L’apice del caldo parrebbe concretizzarsi nel periodo tra il 20 ed il 22 Agosto, poi ci potrebbero essere le condizioni per un lieve allentamento della calura.

Non possiamo parlare ancora di rottura d’Estate nemmeno in prospettiva, con un possibile cambiamento da confermare a partire dal 25 Agosto quando qualche fronte atlantico potrebbe lambire l’Italia. L’eventuale affondo della depressione atlantica alle nostre latitudini potrebbe incentivare un finale d’Agosto tra temporali e calo termico.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 16 Agosto: sviluppo temporaneo di nubi imponenti a ridosso delle catene montuose nelle ore più calde diurne, con acquazzoni qua e là sull’Arco Alpino e sull’Appennino Centro-Settentrionale. Qualche rovescio potrebbe sconfinare anche in pianura sul Piemonte.

Giovedì 17 Agosto: attesi nuovi temporali di calore più probabili su cerchia alpina ed entroterra ligure. Isolati rovesci interesseranno anche l’Appennino Centrale, specie i settori laziali.

Venerdì 18 Agosto: sole prevalente, a parte qualche acquazzone sui rilievi del Nord Italia.

Ulteriori tendenze meteo: il caldo rincarerà ulteriormente la dose, risultando più intenso al Centro-Nord, con picchi di temperatura fino a 40 gradi. Novità dovrebbero aversi solo da metà della prossima settimana.