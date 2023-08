METEO SINO AL 18 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone inizia a farsi sentire in modo sempre più deciso sull’Italia, con meteo stabile e temperature in aumento. Qualche locale temporale ad evoluzione diurna si limita ad interessare l’Arco Alpino. Ci attende quindi caldo ma senza eccessi, con picchi localmente di 35-36 gradi. L’aria rovente africana resta per il momento limitata alla Spagna.

I flussi d’aria calda di matrice subtropicale si faranno sentire in modo più diretto sull’Italia all’inizio della prossima settimana e quindi per il ponte di Ferragosto, in quanto l’anticiclone africano si rafforzerà, spostando il proprio asse più verso il bacino centrale del Mediterraneo. Il caldo è quindi atteso in decisa intensificazione.

Non mancheranno picchi superiori ai 35-37 gradi, ma ci saranno anche maggiori temporali sull’area alpina. Il caldo risulterà più intenso al Centro-Nord, con anche afa crescente in Val Padana ed in generale sulle aree litoranee. Il predominio del caldo africano parrebbe confermato anche per dopo Ferragosto, con un’ulteriore sequenza di giornate calde e soleggiate.

Qualche insidia temporalesca insisterà sulle Alpi, ma in forma sporadica. La colonnina di mercurio potrebbe toccare picchi anche prossimi ai 40 gradi verso il 18-20 Agosto, quando le proiezioni dei centri meteo indicano una possibile recrudescenza della canicola africana. Non possiamo parlare ancora di rottura d’Estate e non s’intravede la fine del caldo.

NEL DETTAGLIO

Domenica 13 Agosto: su gran parte d’Italia diffusamente soleggiato, ma si confermano temporali sulle Alpi e sull’interno della Liguria tra pomeriggio e sera. I fenomeni temporaleschi potrebbero insistere nella prima parte della notte sull’ovest del Piemonte.

Lunedì 14 Agosto: ulteriore rinforzo dell’anticiclone con sempre tanto sole e qualche temporale diurno sulle Alpi Centro-Occidentali, tra Piemonte e Lombardia.

Ferragosto: tempo generalmente stabile, a parte ulteriori acquazzoni pomeridiani sulle Alpi.

Ulteriori tendenze meteo: dopo Ferragosto sembra proseguire il dominio dell’anticiclone africano. Atteso qualche ulteriore temporale di calore essenzialmente sulle Alpi. Il caldo rincarerà ulteriormente la dose.