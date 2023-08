METEO SINO AL 3 SETTEMBRE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice ciclonico condiziona il meteo su gran parte d’Italia, con temporali ed aria fresca che hanno conquistato anche le regioni meridionali. L’anticiclone africano, dopo un lungo dominio, è costretto così a battere in ritirata, ma non è ancora l’addio definitivo dell’Estate per l’Italia, pronta a tornare a sorpresa dai primi giorni di Settembre.

La circolazione instabile determinerà tempo inclemente ancora mercoledì, con il fulcro della depressionaria che si sposterà lentamente dal Mar Ligure verso il medio-alto Adriatico. L’ondata di temporali concentrerà così la propria azione verso le regioni centrali e in parte anche al Sud, sebbene in forma più attenuata. Piogge e temporali colpiranno ancora il Nord-Est.

Il clima sarà ovunque fresco sino a metà settimana, con valori termici localmente sotto media. Tra giovedì e venerdì la circolazione ciclonica traslerà ulteriormente verso est e lascerà spazio ad una rimonta da ovest dell’alta pressione di matrice azzorriana. Il bel tempo riconquisterà l’Italia, a parte qualche insidia instabile al Sud, con temperature in progressiva risalita.

Questo ritorno del sole farà da preludio ad un primo weekend di settembre dal sapore pienamente estivo, con un richiamo di correnti calde africane legate all’affondo di una saccatura ciclonica verso la Penisola Iberica. Ci sarà quindi un ulteriore aumento delle temperature, più avvertito sulle due Isole Maggiori, con picchi anche di 35 gradi.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 30 Agosto: condizioni meteo ancora instabili su gran parte del Centro Italia e tutto il versante tirrenico, con rovesci intermittenti. Più soleggiato al Nord, a parte dei rovesci sull’Emilia Romagna, sul Friuli e sui settori alpini e prealpini. Prevalenti schiarite e tempo asciutto altrove.

Giovedì 31 Agosto: rovesci più probabili sul basso versante tirrenico e sulla Sicilia. Sole al Centro-Nord, ma nel pomeriggio qualche piovasco o rovescio su zone a ridosso di Alpi ed Appennino.

Venerdì 1° Settembre: soleggiato al Centro-Sud, più nubi al Nord con isolati fenomeni.

Ulteriori tendenze meteo: l’alta pressione si consoliderà e garantirà sole nel weekend, con temperature in progressivo aumento.