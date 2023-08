METEO SINO AL 23 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Sale in cattedra l’anticiclone africano, pur con uno scenario meteo ancora leggermente instabile al Nord Italia, propenso ai temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi. Sul finire della settimana l’atmosfera si farà più stabile anche al Settentrione, grazie all’ulteriore rinforzo del potente anticiclone subtropicale, che collocherà i propri massimi a ridosso delle Alpi.

La colonnina di mercurio potrebbe toccare picchi anche prossimi ai 40 gradi sulle zone di pianura interne della Toscana e localmente anche su alcuni tratti della Val Padana. Questa posizione del promontorio anticiclonico porterà temperature decisamente più elevate sul Centro-Nord Italia, mentre il Sud risentirà di leggere infiltrazioni d’aria più fresca dai Balcani.

L’apice del caldo parrebbe concretizzarsi nel periodo tra il 20 ed il 22 Agosto, poi ci potrebbero essere le condizioni per un lieve ridimensionamento del caldo, a causa dell’intrufolarsi di una piccolo vortice d’aria fresca in quota in posizionamento verso lo Ionio e poi in spostamento ulteriore ad ovest verso le due Isole Maggiori.

Ci attende un aumento dell’instabilità diurna soprattutto al Sud. Solo successivamente, verso il 25 Agosto, l’anticiclone africano sarà indebolito ulteriormente dall’azione congiunta di una depressione atlantica in affondo verso sud, con effetti anche sull’Italia. Avremo così molti più temporali ed un calo termico che interromperà ovunque il caldo entro l’ultimo weekend di Agosto.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 18 Agosto: sole un po’ su tutta Italia, a parte qualche acquazzone nelle ore più calde sui rilievi del Nord Italia, specie su Alpi e Prealpi Centro-Orientali. Isolati rovesci si potranno avere anche sulla dorsale centro-settentrionale appenninica.

Sabato 19 Agosto: stop dell’instabilità sul Nord Italia ed il tempo si presenterà un po’ ovunque soleggiato, con picchi termici fino a 38 gradi e oltre sul Nord-Ovest, in Toscana e sul Lazio.

Domenica 20 Agosto: bel tempo e grande caldo, qualche rovescio sull’Appennino Meridionale.

Ulteriori tendenze meteo: aumenta l’instabilità al Sud a inizio settimana, a fronte di condizioni ancora di grande caldo soprattutto al Nord. Novità più importanti dovrebbero aversi solo verso il 25-26 del mese, quando si inseriranno correnti più fresche atlantiche.