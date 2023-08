METEO SINO AL 19 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Salgono le temperature sull’Italia, con meteo decisamente stabile per effetto del consolidamento dell’anticiclone africano. Qualche locale temporale ad evoluzione diurna si limita ad interessare l’Arco Alpino. I flussi d’aria calda di matrice subtropicale si faranno sentire in modo più diretto sull’Italia all’inizio della prossima settimana e quindi per il ponte di Ferragosto.

Il caldo è quindi atteso in ulteriore intensificazione. Non mancheranno picchi superiori ai 35-37 gradi, ma ci saranno anche maggiori temporali sull’area alpina e qualche isolato acquazzone anche sulla dorsale appenninica. Il caldo risulterà più intenso al Centro-Nord, con anche afa crescente in Val Padana ed in generale sulle aree litoranee.

Il predominio del caldo africano parrebbe confermato anche per dopo Ferragosto, con un’ulteriore sequenza di giornate calde e soleggiate. Qualche insidia temporalesca insisterà sulle Alpi, ma in forma sporadica. La colonnina di mercurio potrebbe toccare picchi anche prossimi ai 40 gradi verso il 18-20 Agosto, quando è probabile un’ulteriore recrudescenza della canicola africana.

La reiterata azione dell’anticiclone subtropicale porterà temperature decisamente più elevate sul Centro-Nord Italia e un po’ meno al Sud che sarà lambito da qualche spiffero d’aria fresca dai Balcani. Non possiamo intanto parlare ancora di rottura d’Estate nemmeno in prospettiva, visto che non s’intravede la fine del caldo africano almeno sino al 25 del mese.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 14 Agosto: il consolidamento dell’anticiclone favorirà sempre tanto sole, a parte qualche temporale diurno sulle Alpi Centro-Occidentali, tra Piemonte e Lombardia. Ulteriori acquazzoni interesseranno anche l’Appennino Ligure, addensamenti innocui sul resto della dorsale.

Ferragosto: condizioni soleggiate, a parte ulteriori acquazzoni pomeridiani sulle Alpi, specie il settore orientali, e localmente anche sull’Appennino Settentrionale.

Mercoledì 16 Agosto: acquazzoni diurni sull’Arco Alpino e sull’Appennino Centro-Settentrionale.

Ulteriori tendenze meteo: proseguirà imperterrito il dominio dell’anticiclone africano anche dopo Ferragosto. Atteso qualche ulteriore temporale di calore essenzialmente sulle Alpi. Il caldo rincarerà ulteriormente la dose, risultando più intenso al Centro-Nord.