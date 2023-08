METEO SINO AL 13 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’alta pressione preme verso l’Italia dove finalmente il meteo torna ad assumere una volto pienamente estivo. Ulteriori infiltrazioni d’aria fresca mantengono ancora una certa variabilità lungo il versante adriatico della Penisola e sui settori alpini orientali. Le temperature, pur in ripresa, rimangono ancora decisamente gradevoli, grazie alle correnti settentrionali.

Nei prossimi giorni l’anticiclone prenderà ulteriormente il sopravvento e sarà gradualmente alimentato da apporti d’aria calda di matrice subtropicale. Il grosso dell’aria calda resterà però relegato ad ovest dell’Italia sulla Penisola Iberica, grazie al vortice sul Nord Europa che impedirà al promontorio anticiclonico africano di spingersi direttamente sul nostro Paese.

Il tempo sarà comunque decisamente soleggiato. Solo il Nord potrà risentire di qualche temporale di calore, perlopiù limitato alle Alpi con fenomeni anche intensi vista l’energia in gioco legata al maggiore calore. Le temperature saliranno giorno dopo giorno, ma almeno sino a giovedì o venerdì non sono attesi picchi particolarmente eccessivi.

Nel weekend l’anticiclone africano si rafforzerà con il caldo atteso in intensificazione. Non mancheranno picchi superiori ai 35-36 gradi. Questa situazione potrebbe mantenersi invariata sin verso il Ferragosto, quando tutta Italia potrebbe essere sotto l’ondata di calore. Ci saranno da mettere in conto nuovi temporali nelle ore più calde, principalmente sulle Alpi.

NEL DETTAGLIO

Martedì 8 Agosto: l’affermazione dell’anticiclone comporterà meteo generalmente più stabile con sole ovunque, a parte annuvolamenti sui rilievi. Un po’ di caldo tornerà a farsi sentire lungo le regioni tirreniche, sulle valli interne.

Mercoledì 9 Agosto: prevalenza di sole, salvo rovesci pomeridiani sulle Alpi Orientali, tra Veneto e Friuli.

Giovedì 10 Agosto: bel tempo, ancora qualche disturbo sui settori alpini orientali.

Ulteriori tendenze meteo: le temperature risaliranno ulteriormente con caldo in accentuazione nella seconda parte di settimana sotto la spinta di flussi d’aria calda di matrice subtropicale.