METEO SINO AL 24 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone africano torna assoluto protagonista, con meteo ovunque stabile e temperature in progressivo aumento. L’atmosfera si fa più stabile anche al Settentrione, dopo i temporali degli ultimi giorni. Il cuore dell’anticiclone tenderà infatti a salire verso la Francia, con massimi di pressione a ridosso dell’Arco Alpino.

Questa posizione del promontorio anticiclonico porterà temperature decisamente più elevate sul Centro-Nord Italia, mentre il Sud inizierà a risentire di crescenti infiltrazioni d’aria più fresca dai Balcani. Ci sarà infatti l’intrufolarsi di un piccolo vortice d’aria fresca in quota in scivolamento sullo Ionio ed in successivo moto retrogrado verso l’area fra il Tirreno e le Isole Maggiori con instabilità diurna.

L’apice del caldo parrebbe concretizzarsi nel periodo tra il 20 ed il 22 Agosto, momento in cui l’anticiclone raggiungerà la massima forza almeno al Centro-Nord, determinando una forte compressione della massa d’aria verso il basso che si surriscalderà ulteriormente. A seguire ci sarà un graduale ridimensionamento del caldo per l’indebolimento del cupolone anticiclonico.

Questo sarà il preludio ad un cambiamento del cambiamento più deciso. Solo dopo il 25 Agosto l’anticiclone africano sarà indebolito ulteriormente dall’azione congiunta di una depressione atlantica in affondo verso sud, con effetti anche sull’Italia. Avremo così molti più temporali ed un calo termico che interromperà ovunque il caldo entro l’ultimo weekend di fine mese.

NEL DETTAGLIO

Sabato 19 Agosto: il tempo si presenterà un po’ ovunque soleggiato, con picchi termici fino a 38 gradi e oltre sul Nord-Ovest, in Toscana e sul Lazio. Nelle ore più calde sviluppo temporaneo di nubi imponenti sui rilievi, con acquazzoni locali lungo la dorsale centro-meridionale appenninica.

Domenica 20 Agosto: sole e grande caldo, ma nelle ore pomeridiane qualche rovescio sull’Appennino Meridionale e sulla Sicilia Orientale.

Lunedì 21 Agosto: scenario invariato, rovesci e temporali diurni sui rilievi del Sud e delle Isole.

Ulteriori tendenze meteo: il graduale indebolimento dell’anticiclone favorirà una maggiore instabilità nelle ore più calde. Novità più importanti dovrebbero aversi solo verso il 25-26 del mese, quando si inseriranno correnti più fresche atlantiche a pilotare perturbazioni più organizzate.