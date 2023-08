METEO SINO AL 9 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Peggiora il meteo sull’Italia, con i primi temporali a partire dal Nord per una prima perturbazione collegata all’affondo di una saccatura verso il cuore del Mediterraneo dove sarà spazzato via l’anticiclone. Un temporaneo richiamo di correnti calde d’origine africana, in seno allo stesso anticiclone, precede il guasto meteo apportando temperature elevate soprattutto al Sud.

L’approfondimento della saccatura verso l’Italia metterà in capo un secondo e più incisivo fronte venerdì, che si porterà dal Nord verso le regioni centrali e la Sardegna, in seno ad un vortice ciclonico secondario in spostamento dal Mar Ligure al medio-alto Adriatico che innescherà maggiore instabilità e persino maltempo.

Questo fronte attraverserà tutta Italia a cavallo fra venerdì e sabato, arrivando fin verso il Sud con il suo carico di piogge e temporali. Ci attendiamo un diffuso e consistente calo delle temperature, fino a 10 gradi in meno rispetto a questi giorni. La colonnina di mercurio si porterà ben al di sotto delle medie del periodo, con la sensazione di fresco accentuata dalle intense correnti settentrionali.

Un graduale miglioramento con ritorno del sole è previsto già domenica, a parte ancora dei piovaschi sul Basso Tirreno e qualche rovescio sulle Alpi in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Le temperature, pur in ripresa, si manterranno gradevoli. A seguire l’Estate dovrebbe però velocemente tornare sui suoi passi, con il ritorno del caldo..

NEL DETTAGLIO

Venerdì 4 Agosto: rovesci sparsi al Nord, ma rapido peggioramento anche sul Centro Italia con temporali associati anche a nubifragi e grandinate. La parte meno attiva del fronte porterà veloci rovesci anche in Sardegna. Bello al Sud, ma peggiora su Campania e ovest Sicilia con rovesci.

Sabato 5 Agosto: frequenti precipitazioni al Centro-Sud e al Nord-Est, ma tra pomeriggio e sera il grosso delle precipitazioni si localizzerà sul medio-basso versante adriatico e zone appenniniche.

Domenica 6 Agosto: più sole, poi rovesci e temporali al Nord-Est fin su pianure e alto Adriatico.

Ulteriori tendenze meteo: attesa l’affermazione dell’anticiclone, a parte ulteriori disturbi su Alpi e Triveneto. Le temperature risaliranno con ritorno ad un clima estivo via via più caldo.