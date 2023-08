METEO SINO ALL’8 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Siamo alla vigilia di un cambiamento destinato a lasciare un cambiamento importante, con la prima burrasca estiva. C’è lo spazio ora per una temporanea rimonta anticiclonica, che precede l’approssimarsi del fronte più intenso a cui seguirà la fase di marcata instabilità destinata a protrarsi sino al weekend.

Un temporaneo richiamo di correnti calde d’origine africana, in seno ad un promontorio di alta pressione, precede il guasto meteo. L’aria calda tende ad investire il Centro-Sud con qualche picco di temperatura di 38/40 gradi al Sud, mentre un primo fronte entrerà in scena al Nord da giovedì 3 Agosto con un’ondata di temporali anche di forte intensità.

Venerdì entrerà la perturbazione più organizzata, con lo sprofondamento della saccatura fredda sul Mediterraneo a favorire la nascita e l’evoluzione di un vortice secondario in spostamento dal Mar Ligure al medio-alto Adriatico che innescherà maggiore instabilità e persino maltempo. Questo fronte attraverserà tutta Italia a cavallo fra venerdì e sabato, con il suo carico di piogge e temporali.

Ci attendiamo un diffuso e consistente calo delle temperature, fino a 10 gradi in meno rispetto a questi giorni. Un graduale miglioramento con ritorno del sole è previsto già domenica, pur in condizioni di clima molto gradevole per venti settentrionali. A seguire l’Estate dovrebbe però velocemente tornare sui suoi passi, con il ritorno dell’anticiclone e anche del caldo africano.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 3 Agosto: già dal mattino qualche rovescio su centro-est Liguria, settori alpini e prealpini, poi peggiora in modo più netto dal pomeriggio con temporali in accentuazione su Alpi, Prealpi e zone pedemontane, in estensione alle pianure del Triveneto verso sera con rischio grandine.

Venerdì 4 Agosto: marcata instabilità al Centro-Nord, con temporali a macchia di leopardo associati anche a nubifragi e grandinate. Peggiora in serata su Campania e ovest Sicilia.

Weekend: sabato compromesso al Centro-Sud e al Nord-Est, domenica rovesci sul Nord-Est.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone tornerà ad affermarsi, a parte ulteriori disturbi su Alpi e Triveneto. Le temperature risaliranno con ritorno ad un clima estivo.